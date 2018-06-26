Это касается межмуниципальных и пригородных маршрутов

Это касается межмуниципальных и пригородных маршрутовТранспортные компании, работающие на межмуниципальных и пригородных автобусных маршрутах в Костромской области, считают жизненно необходимым пересмотр тарифов для пассажиров. Стоимость билетов предлагают поднять на прогнозируемый уровень инфляции. Тогда стоимость километра пути для жителей подорожает на 14 копеек.В настоящее время в Костромской области действует тариф на межмуниципальные и пригородные автобусы, принятый полтора года назад. Его размер составляет 2 рубля 54 копейки за километр. В соседней Владимирской области действует тариф 2,68 руб., а в Кировском регионе и вовсе 3, 51 руб.Транспортники, инициируя повышение стоимости проезда, объясняют это несколькими причинами. Первая из которых – рост цен на топливо. ««Средняя стоимость 1 литра дизельного топлива за 2017 год составила 31,91 руб., на сегодняшний день – это 44 рубля», - подчеркнули в Костромском ПАТП №3.Кроме того, в регионе ежегодно снижается пассажиропоток. Это тоже отрицательно влияет на работу транспортников. За прошлый год в Костромской области автобусами, по информации профильного департамента, перевезено 7,9 млн. человек, что на 3,5 млн. пассажиров меньше, чем двумя годами ранее. При этом, количество автобусных рейсов остается прежним.«Реестр маршрутов межмуниципального сообщения Костромской области включает в себя 28 междугородных и 82 пригородных межмуниципальных маршрута. Работают 16 юридических лиц и 9 индивидуальных предпринимателей, имеющих порядка 290 автобусов», - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.В ведомстве рассказали, что перевозчики предлагают увеличить на 5,5% тариф на перевозки, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции. В таком случае один километр для пассажиров станет дороже на 14 копеек