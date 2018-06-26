Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро признался, что в заключительном матче группы В против Марокко (2:2) ожидал непростой игры. Также наставник поделился своими ожиданиями от матча против России.

Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро признался, что в заключительном матче группы "В" против Марокко (2:2) ожидал непростой игры. Также наставник поделился своими ожиданиями от матча против России."Никто не обещал, что против Марокко будет легко. Эта команда проиграла два первых поединка, но была достойна большего, – приводит слова Йерро "Спорт-экспресс". – Мы знали, что соперник после таких результатов будет сверхмотивирован. Не скрою, нам есть, что улучшать, ведь пять пропущенных голов – это серьезная проблема. Мы смотрим правде в глаза. Однако при этом мы заняли первую строчку".Затем испанский специалист рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка 1/8 финала против команды России."Мы не думали о том, кто нам попадется в плей-офф, потому что главной задачей было первое место в группе. Следующий матч будет сложным, и нам необходимо быть серьезнее, – сказал Йерро, которого цитирует ТАСС. – Нам предстоит игра с хозяйкой турнира и ее будет поддерживать большая часть болельщиков на стадионе. Я видел все три игры России, включая поражение от Уругвая. Мы имеем достаточно информации о сопернике, так что время для подготовки есть".Напомним, что матч 1/8 финала чемпионата мира между Россией и Испанией пройдет первого июля на московском стадионе "Лужники".