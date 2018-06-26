Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес после победы над Россией признался, что был удивлен стартовым составом, который выбрал наставник россиян Станислав Черчесов. Специалист не ожидал, что на поле не выйдет Александр Головин.

Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес после победы над Россией признался, что был удивлен стартовым составом, который выбрал наставник россиян Станислав Черчесов. Специалист не ожидал, что на поле не выйдет Александр Головин."Мы играли сбалансировано, но сборная России сделала все, чтобы разрушить нашу игру, — приводит слова Табареса РИА Новости. – Стоит отдать российским футболистам должное. Россияне нас тоже удивили, например, не выпустив на поле своего 17-го номера (Александра Головина)"."Несмотря на удаление в составе России, матч был трудным. Наш соперник не просто демонстрирует очень хороший футбол, Россия играет у себя и весь стадион за нее. Поэтому я очень рад, что этот фактор нас не отвлекал нас и не помешал играть".Напомним, что после победы над Россией со счетом 3:0 уругвайцы заняли первое место в группе "А". Подопечные Станислава Черчесова обосновались на второй строчке. Соперники команд определятся по итогам матчей заключительного тура группы "В".На заметку: Компания «ИТГФ» предлагает к продаже несколько типов ременных лент: легкую двухслойную, тяжелую, тяжелую капроновую суровую, тяжелую полукапроновую, тяжелую капроновую. Подробноцены и продукцию вы сможете в любое удобное для вас время и буквально в два клика на официальном интернет-сайте https://www.itgf.ru/lenta_remennaya. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!