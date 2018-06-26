Китаянка приобрела элитный автомобиль стоимостью почти 700 тысяч долларов (44 миллиона рублей). Однако очень быстро снова оказалась пешеходом.

Китаянка приобрела элитныйавтомобиль стоимостью почти 700 тысяч долларов (44 миллиона рублей).Однако очень быстро снова оказалась пешеходом.Юная автоледи снималавидео, сидя в машине. Девушка хотела выложить его в соцсети ипоказать своим фолловерам, как прекрасно смотрится за рулем спорткара. Но ее радостьдлилась недолго. Выехав из автосалона на дорогу, она не справилась суправлением, сбила ограду и врезалась в проезжавший мимо внедорожник. Ferrari восстановлению не подлежит, передает