Китаянка приобрела элитный
автомобиль стоимостью почти 700 тысяч долларов (44 миллиона рублей).
Однако очень быстро снова оказалась пешеходом.
Китаянка приобрела элитный
автомобиль стоимостью почти 700 тысяч долларов (44 миллиона рублей).
Однако очень быстро снова оказалась пешеходом.
Юная автоледи снимала
видео, сидя в машине. Девушка хотела выложить его в соцсети и
показать своим фолловерам, как прекрасно смотрится за рулем спорткара. Но ее радость
длилась недолго. Выехав из автосалона на дорогу, она не справилась с
управлением, сбила ограду и врезалась в проезжавший мимо внедорожник. Ferrari восстановлению не подлежит, передает