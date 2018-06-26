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<a href="http://33live.ru/novosti/26-06-2018-tvorog-ne-proshyol-ispytaniya.html" target="_blank">Творог не прошёл испытания</a> - Проверили молочку на качество. 7 образцов обезжиренного творога на исследование в лабораторию передали активисты народного контроля. Испытания молочной продукции проводились по трём показателям: содержание белка, жирность и массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка.