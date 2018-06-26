Звезда 90-х Наталья Штурм уехала на курорт. Певица загорает
топлес.
Звезда 90-х Наталья Штурм уехала на курорт. Певица загорает
топлес.
Артистка опубликовала в своем Instagram провокационные
фотографии с пляжа Танзании. Исполнительница позирует на фоне бирюзового океана.
Примечательно, что распластавшаяся на песке Штурм бесстыдно оголила грудь.
"Чтоб не расстраивались за футбол, я вам радость в пост). Пришла
в бар где все смотрят футбол и болеют за ... Уругвай. Это оч неприятно, когда
все хлопают, кричат *** и радуются, что забили в "твои" ворота. Я выдержала
только первый тайм и скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а
делом😍
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -
написала звезда.
Подписчики
мужского пола просто бились в припадках от восторга. Они засыпали Наталью
похабными комментариями. "Ну наконец-то,
уже соскучились по горячему))", "Наташка опять
будоражит инет сиськами))", "Спасибо! Какое
счастье что в этом мире есть красивые сиськи. Это то, ради чего стоит жить 👍", "Ну вот ,хотел я Сисек ,получил!))", "Да#сиськи классные хоть и ненастоящие", – писали взбудораженные
фолловеры.
Однако
не все оценили откровенность Штурм, многие интернет-обыватели отметили, что
сниматься голой в 51 год – это, мягко говоря, неприлично. "У мужчин прям слюни до колена потекли, лучше бы
на своих женщин смотрели, а не на ту, у которой старческие комплексы на все
обозрение!!!", "ни обязательно вываливать свои прелести на всеобщее
обозрение! Просто есть люди, которым есть, что продемонстрировать кроме своего
бренного тела, а другим нечего!", "Слава Волочковой покоя не дает . Но
после нее Вы лишь следующая ...", "Старая, страшная лошадь. Фуууууу",
"Опять голая. Епрст.. ну надо возраст достойно принимать. Отписка", -
писали поборники морали.
Отметим, что недавно Наталья
попала в настоящий секс-скандал. Бывший любовник звезды Дмитрий Митюрич решил выложить на всеобщее обозрение
более чем откровенное видео с бывшей возлюбленной. Мужчина утверждает, что
певица бессовестно преследовала его и присылала кадры из душа, на которых она занимается непотребством. Теперь
Дмитрий намерен подать на бывшую любовницу в суд за сексуальные домогательства.
Он надеется заручиться поддержкой адвокатов.