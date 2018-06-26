Звезда 90-х Наталья Штурм уехала на курорт. Певица загорает топлес.

Звезда 90-х Наталья Штурм уехала на курорт. Певица загораеттоплес.Артистка опубликовала в своем Instagram провокационныефотографии с пляжа Танзании. Исполнительница позирует на фоне бирюзового океана.Примечательно, что распластавшаяся на песке Штурм бесстыдно оголила грудь."Чтоб не расстраивались за футбол, я вам радость в пост). Пришлав бар где все смотрят футбол и болеют за ... Уругвай. Это оч неприятно, когдавсе хлопают, кричат *** и радуются, что забили в "твои" ворота. Я выдержалатолько первый тайм и скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, аделом😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -написала звезда.Подписчикимужского пола просто бились в припадках от восторга. Они засыпали Натальюпохабными комментариями. "Ну наконец-то,уже соскучились по горячему))", "Наташка опятьбудоражит инет сиськами))", "Спасибо! Какоесчастье что в этом мире есть красивые сиськи. Это то, ради чего стоит жить 👍", "Ну вот ,хотел я Сисек ,получил!))", "Да#сиськи классные хоть и ненастоящие", – писали взбудораженныефолловеры.Однаконе все оценили откровенность Штурм, многие интернет-обыватели отметили, чтосниматься голой в 51 год – это, мягко говоря, неприлично. "У мужчин прям слюни до колена потекли, лучше бына своих женщин смотрели, а не на ту, у которой старческие комплексы на всеобозрение!!!", "ни обязательно вываливать свои прелести на всеобщееобозрение! Просто есть люди, которым есть, что продемонстрировать кроме своегобренного тела, а другим нечего!", "Слава Волочковой покоя не дает . Нопосле нее Вы лишь следующая ...", "Старая, страшная лошадь. Фуууууу","Опять голая. Епрст.. ну надо возраст достойно принимать. Отписка", -писали поборники морали.Отметим, что недавно Натальяпопала в настоящий секс-скандал. Бывший любовник звезды Дмитрий Митюрич решил выложить на всеобщее обозрениеболее чем откровенное видео с бывшей возлюбленной. Мужчина утверждает, чтопевица бессовестно преследовала его и присылала кадры из душа, на которых она занимается непотребством. ТеперьДмитрий намерен подать на бывшую любовницу в суд за сексуальные домогательства.Он надеется заручиться поддержкой адвокатов.