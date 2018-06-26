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<a href="http://33live.ru/novosti/26-06-2018-ulichnyx-torgovcev-ustranyat.html" target="_blank">Уличных торговцев устранят?</a> - Уличной торговле бой. 10 незаконных торговых точек у центрального рынка ликвидировали. На улицах Батурина и Сакко и Ванцетти прошел рейд, в ходе которого правоохранители проверяли продавцов овощей и фруктов, чьи точки установлены рядом с проезжей частью.