26.06.2018

2018-06-26 11:35:35

Умер поэт Андрей Дементьев

Телеграм-канал 112 сообщил о смерти поэта Андрей Дементьев. Ему было 89– лет. Ранее появилась информация об ухудшении его самочувствия и госпитализации – у него были проблемы с работой внутренних органов.



Андрей Дементьев издал более 50 сборников стихов. Его произведения, положенные на музыку, стали хитами. Среди наиболее известных работ Дементьева – "Яблоки на снегу", "А мне не надо от тебя", "Натали", "Мы навек любовью ранены". Его песни были в репертуаре Иосифа Кобзона, Валентины Толкуновой, Анны Герман, Валерия Ободзинского, Льва Лещенко, Аиды Ведищевой, Софии Ротару, Вадима Мулермана и многих других звезд советской эстрады.