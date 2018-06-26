ОМВД России по Даниловскому району устанавливается местонахождение пропавшей без вести Гражданниковой Рафики Хазинуровны 1947 года рождения...

ОМВД России по Даниловскому району устанавливается местонахождение пропавшей без вести Гражданниковой Рафики Хазинуровны, 1947 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 16 мая 2018 года ушла из дома на Восточной улице, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 70-75 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы седые средней длины.На момент исчезновения была одета: синие джинсы, красный свитер, джинсовая куртка, коричневые ботинки на липучках.Особые приметы: бельмо на правом глазу, отсутствие зубов.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22