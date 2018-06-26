ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Сударевой Тамары Дмитриевны...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Сударевой Тамары Дмитриевны,1936 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 27.04.2018 года ушла из дома на улице 11-я Текстильщиков и до настоящего времени ее местонахождении неизвестно.Приметы: на вид 70-80 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч, глаза темные.Была одета: куртка серого цвета, юбка черного цвета с орнаментом, брюки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (495) 657-65-65, 8(495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов-112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18