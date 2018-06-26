​В Москве, на улице Верхняя Масловка скончалась 28-летняя женщина, попавшая в аварию 18 июня. Она находилась на девятом месяце беременности и умерла, не приходя в сознание.

​В Москве,на улице Верхняя Масловка скончалась 28-летняя женщина, попавшая в аварию 18 июня. Она находилась на девятом месяце беременности и умерла, не приходя в сознание.В столице задержали сотрудникаМосковского финансово-промышленного университета "Синергия", 31-летнего МихаилаИсаханова, сбившего на двух женщин на тротуаре. В день аварии одна из них шла из роддома, где сдавалапоследние анализы.Ребенок пострадавшей погиб сразу, а егомать скончалась в коме, так и не придя в сознание. Вторая сбитая BMW москвичка сейчас находится в больнице. У неедиагностировали сотрясение мозга, перелом костей таза и тупую травмуживота.Появилось и видео с места ДТП. На нем запечатлено, как прохожие пытаются рукамиподнять иномарку, под которой зажаты пострадавшие, передает Telegram-канал Mash. Как выяснилось, ранее Исаханов 49 раз привлекался кадминистративной ответственности за нарушение правил дорожного движения.Выяснилось, что BMW "внезапно изменилтраекторию" и выехал на тротуар, сбив женщин и дорожный знак. Какоправдался виновник ДТП, он оказался на тротуаре, пытаясь уйтиот столкновения с выехавшей ему навстречу машиной. По словам свидетелей аварии, Исаханова отказалсяот медосвидетельствования на алкоголь.Известно, что ранее мужчинаявлялся сотрудником департамента регионального развития университета "Синергии",но недавно был уволен. "Хотели бы выразить глубокие соболезнования семьепогибших. Мы сожалеем о том, что произошло, это абсолютно недопустимаяситуация", – цитирует главу департамента по связям с общественностью вузаДмитрий Чубаров Vesti.ru. Следователи возбудилипротив Михаила Исаханова уголовное дело.