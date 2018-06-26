26.06.2018

2018-06-26 13:35:32

В центре Уфы опрокинулась на крышу иномарка

На Революционной улице в центре Уфы после ДТП перевернулась на крышу иномарка Toyota Camry, передает портал . Рядом с ней очевидцы запечатлели поврежденную Lada. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Свидетели сообщают, что на место ДТП приезжала скорая помощь.