Никто не подал заявку на участие в ранее объявленном аукционе

Никто не подал заявку на участие в ранее объявленном аукционеНа данный момент одна из главных достопримечательностей Костромы находится в непригодном состоянии. Беседке требуется не просто легкое обновление - ей нужен капитальный ремонт.Пока нет ни одного желающего подрядчика, который мог бы предложить проект ремонта. На объявленный аукцион не поступило ни одной заявки.По предварительным оценками, работы займут три месяца и обойдутся в 7,5 миллионов рублей. Проект должен включать в себя ремонт верхней пешеходной площадки, замену бортовых камней, реставрацию лепнины, ремонт фасадов, купола, ограждений и полов, основания и фундамента.