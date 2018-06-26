Житель Джерси-Сити, пригорода Нью-Йорка, поразил сограждан, переплыв реку Гудзон на серфе вместо того, чтобы сесть на метро и спокойно добраться до Манхэттена. Скотт Холт заявил, что опаздывал на встречу и не хотел платить за общественный транспорт. Подвиг начинающего комика запечатлели на видео.

Житель Джерси-Сити, пригорода Нью-Йорка, поразил сограждан, переплыв реку Гудзон на серфе вместо того, чтобы сесть на метро и спокойно добраться до Манхэттена. Скотт Холт заявил, что опаздывал на встречу и не хотел платить за общественный транспорт. "Подвиг" начинающего комика запечатлели на видео, сообщает Vice.На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Холт, называющий себя голодным художником, плывет по Гудзону к Манхэттену, стоя на серфе и помогая себе веслом. Мужчина одет в деловой костюм – он спешил на встречу со своим потенциальным менеджером.Холт рассказал, что за время пути он несколько раз чуть не рухнул в воду. Кроме того, экипаж проплывавших мимо суден крыл его последними словами за то, что комик решился на столь опасное путешествие, осложнив перемещение всем, кто в тот момент находился поблизости.Тем не менее, американцу удалось справиться с поставленной задачей. Он достиг Манхэттена целым и невредимым. Заплыв занял у него чуть больше часа. Мужчина признал, что на метро было бы быстрее.