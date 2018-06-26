На данный момент они не выплатили около семи миллионов рублей

На данный момент они не выплатили около семи миллионов рублейКотельные, принадлежащие ООО «Вязники Энергия» задолжали около семи миллионов рублей гарантирующему поставщику ООО «Энергосбыт Волга».Долг образовался за три месяца - период с апреля по июнь.Представители компании «Энергосбыт Волга» сообщают:«На протяжении всего этого времени представители гарантирующего поставщика ежемесячно пытались урегулировать вопрос оплаты потребленной электроэнергии путем переговоров. Однако на сегодняшний день какие-либо встречные действия со стороны руководства предприятия ЖКХ Вязниковского района отсутствуют».