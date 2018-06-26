В голову политикам в ЕС снова закрались подозрения, что на Украине могут орудовать неонацистские группировки. До этого им это, правда, было невдомек. Ни портреты нацистских пособников Бандеры и Шихевича, ни даже Гитлера, их не смущали.

В голову политикам в ЕС снова закрались подозрения, что на Украине могут орудовать неонацистские группировки. До этого им это, правда, было невдомек. Ни портреты нацистских пособников Бандеры и Шихевича, ни даже Гитлера, их не смущали. А смутила череда погромов стоянок цыган. Последний случился на Львовщине. Убит один человек, несколько попали в больницу. "Виновата, конечно же, Россия", — привычно заявил глава СБУ, привычно не пожелав разбираться. Не особо желают разбираться и в Европе, там все же потребовали от украинских властей пресечь погромы.Даже для официального резюме другой фотографии не нашлось. Бритый череп, на голове — капюшон. Это Андрей Тычка, которого Национальная полиция Украины официально подозревает в организации нападения на цыганский поселок."Полиция уже задержала всех подозреваемых. Также задержан 20-летний гражданин, которого подозревают в организации нападения на цыганский поселок. С места преступления изъяты вещественные доказательства, а также возможное орудие убийства — нож", — пояснил представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.Подозреваемых задержали. Вещественные доказательства изъяли. Казалось бы, расследование идет полным ходом. Но внезапно глава СБУ делает сенсационное заявление. Оказывается, разгром стихийного цыганского поселка на окраине украинского Львова организовала... Россия."Те, кто заказывал эти акции из России, предлагали, в частности, подкидывать свиные головы в синагоги. Все это делается, в том числе, для того, чтобы разжечь межнациональную вражду в нашей стране. Это не случайно. Мы работаем над тем, чтобы выяснить, кто за этим стоит. В числе вопросов, на которые нам предстоит ответить, кто финансировал эту акцию и кто за ней стоит", — заявил , глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, обвинявший недавно Россию в "убийстве" журналиста Бабченко.Преступление было совершено ночью 24 июня. Как расскажут потом пострадавшие, лагерь они разбили буквально накануне. Обустроились, легли спать. И тогда к ним пришли."Мне ножик вот сюда. Вот так. И все. Били", — показывает один из пострадавших цыган.Смертельные ранения получил 24-летний мужчина. Спасти его не смогли. Еще четыре человека, в числе которых женщина и ребенок, серьезно пострадали. Все — от рук членов движения "Трезвая и злая молодежь". Это организация, которая, выставляя на странице в интернете фото Гитлера, даже и не скрывает, чьими идеями вдохновляется. Впрочем, не они одни."Началось это не на западной Украине, а началось это в Киеве. И абсолютно официально ответственность за "демонтаж", как они это называют с улыбочкой, а конкретно за разгон и избиение лагерей ромов брала на себя официальная организация C14, запрещенная, в общем-то, и в Российской Федерации, и во всем цивилизованном мире, потому что по своему названию нацистская. И в общем-то, благополучно все это делала", — отмечает политолог Олег Ногинский.Это, и правда, далеко не первое нападение на цыганский табор за последние месяцы. И хотя националисты своей причастности не скрывали, задерживать их никто не спешил. Российские цыгане сегодня назвали это откровенным нацизмом, намеренным истреблением целого народа. А украинские власти все равно говорят — виновата Москва."Конечно, Россия очень последовательно пытается представить Украину как какую-то радикальную реальность, которая не соблюдает права человека. Мы совместно очень активно пытаемся разрушить такие усилия России, но должны честно сказать: атмосфера толерантности, которая всегда была свойственна Украине, должна сохраняться", — добавляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Что заставило Украину от реального расследования перейти к такой привычной и удобной русофобской риторике — понятно. Сколько бы погромов в цыганских общинах ни устраивали ультраправые прежде, до убийства дело не доходило. Историю не смогли замять, отреагировал Совет Европы. Замгенсека открыто написал: "Мы в ужасе!""Фактически Украина сейчас — это дикое поле. Где каждый может убить другого человека или быть убитым самому. Где расцвет криминала. Где, соответственно, масса всякого негатива, который только может быть на тех территориях, где государственные институты превращаются в ничто. А признавать это для нынешнего украинского политического класса смерти подобно, особенно в преддверии парламентских и президентских выборов. Поэтому они сочиняют откровенные сказки о том, что это все дело рук российских спецслужб, что это все на самом деле попытки дестабилизировать Украину и так далее, и так далее", — подчеркивает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.Любопытно, что в начале июня на сайте Атлантического совета появилась статья "У Украины реальная проблема с ультраправой агрессией".Это внезапное озарение для тех, кто бандеровские марши упорно считал демократией. А вот материалы киевской прессы, согласно которым всего две недели назад та самая громящая цыганские поселки C14 получила полмиллиона гривен из украинского бюджета на развитие своих так называемых "проектов". Не исключено, что "Трезвая и злая молодежь" кормится с той же руки. Что, конечно, станет известно при расследовании. В общем, самое время обвинить Россию. Это проверенный киевский козырь для сговорчивых зарубежных партнеров. Интересно только, сыграет ли и в этот раз?