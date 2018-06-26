Мужчина наносил удары своему другу около двух часов, после чего тот скончался

Мужчина наносил удары своему другу около двух часов, после чего тот скончалсяКак сообщает прокуратура Владимирской области, днем 6 ноября 2017 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе ссоры ударил своего 61-летнего товарища рукой по голове.Этим же вечером они вновь встретились около одного из домой Октябрьского района, где злоумышленник с особой жестокостью избил своего друга, нанося ему удары по конечностям, шее, голове и туловищу. Также нанес три удара фрагментом деревянного забора по голове и туловищу.Мужчина оставил своего друга в крайне тяжелом состоянии, после чего тот скончался. О смерти товарища он узнал на следующий день от сотрудников полиции.Подсудимый полностью признал свою вину. Районный Октябрьский суд вынес ему приговор, предусмотренный частью четвертой статьи 111 УК РФ ( причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть по неосторожности). Он проведет в колонии строгого режима 8 лет.