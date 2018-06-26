В выходные 23-24 июня в регионе произошло пять трагедий на водоемах

В выходные 23-24 июня в регионе произошло пять трагедий на водоемахЗа два дня во Владимире, Кольчугинском, Вязниковском и Юрьев-Польском районах утонули пять человек.В субботу произошла трагедия на карьере в Кольчугинском районе - утонул мужчина. В воскресение погибших было больше. Сразу двое мужчин утонули во Владимире - в поселке Садовый и в Заклязьменском микрорайоне, а также мужчина из Юрьев-Польска.В Вязниковском предположительно утонула женщина, но ее тело до сих пор не найдено. В регионе уже утонули 10 человек с начала купального сезона.