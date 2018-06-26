Признаться,
не ждал я удовольствия от поездки на Volkswagen Tiguan. В свое время решив, что лучшее от немецкого
автопроизводителя – это Touareg, я подошел к этому тест-драйву с некоторой долей
скепсиса, – и был приятно удивлен.
Признаться,
не ждал я удовольствия от поездки на Volkswagen Tiguan. В свое время решив, что лучшее от немецкого
автопроизводителя – это Touareg, я подошел к этому тест-драйву с некоторой долей
скепсиса, – и был приятно удивлен.
Volkswagen Tiguan Sportline – самая дорогая комплектация “Тигуана”. При
базовой комплектации 1 399 000 с ручной коробкой, передним приводом и
125-сильным бензиновым агрегатом, сборка за 2,6 миллиона рублей должна
называться “мы честно не знали, что еще можно сюда засунуть”. Потому что
технически здесь есть все, чем могут похвастаться автомобили в люксовой ценовой
категории. Да и выглядит Tiguan из-за
перечеркивающих силуэт горизонтальных линий очень спортивно и современно. Вот
только колеса бы сюда побольше.
Volkswagen Tiguan Sportline
Цена, руб
2
635 000
Цена в минимальной конфигурации, руб
2
199 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.)
1984
/ 220
Привод
полный
Разгон 0-100, сек
6,5
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
8,4
/ 13,9
Снаряженная масса, кг
1653
Длина/ширина/высота, мм
4486/1839/1673
Дорожный просвет, мм
200
Объем багажника, л
615
Со
стороны кормы автомобиль смотрится минималистично, но не без изюминки.
Оформление выхлопной системы дает надежду на интересные ощущения за рулем, но
насколько эта надежда оправдана, я расскажу чуть позже. И еще, мне очень
нравится как оформлены задние фонари.
В
пику яркому белому цвету кузова, салон абсолютно черный и строгий. Везде, где
азиатские производители закругляют, немцы норовят сделать угол. Оформление
салона и торпедо настолько изобилует гранями – кажется, о них можно
порезаться.
И
снова здравствуйте, карбоновые вставки.
Кожаные
сиденья в Sportline версии на вид кажутся жесткими, но на самом деле все в меру. И, кстати,
красиво!
Черно-белый
стиль выдержан при оформлении консоли и торпедо, с редкими мелкими цветными
деталями: шильдик 4Motion и
управление климат-системой. Ручка АКПП напоминает нам о тех временах, когда
коробки были чаще ручными, чем автоматическими, и сдать на права было в разы
сложнее.
Коробка,
кстати, здесь роботизированная, что на вождении практически не сказывается.
Практически – это за исключением старта в горку с большим уклоном. Вот тогда
при отпускании тормоза машина поедет назад. Избежать этого, впрочем, можно,
нажав на кнопку “Hold”, которая фиксирует машину при остановке.
Я
очень давно не видел автомобиля Фольксваген без ЖК дисплея вместо приборной
панели.
Показанный
бортовым компьютером расход в 20 литров пускай никого не пугает. Это только
если очень сильно поливать в спортивном режиме. Средний расход за время
тест-драйва составил 13,6 литра.
Включение
спортивного режима, как и должно быть, делает подвеску и руль жестче, а
двигатель начинает работать на повышенных оборотах. Для своих денег этот
автомобиль едет просто замечательно: 6,5 секунд для кроссовера за два с
половиной миллиона – отличный показатель.
Вообще,
по ощущениям от поездки мне этот автомобиль неожиданным образом подошел. Здесь
всего достаточно: он достаточно мягкий для поездок по грунтовке и гравию, и
достаточно собранный в подвеске, чтобы уверенно маневрировать на трассе.
Приемистость для резких обгонов тоже весьма и весьма убедительная. Прибавить к
этому необычайно насыщенный пакет, начиная с мультизонного климат-контроля и
изменяемой высоты подвески, заканчивая системой контроля давления в шинах.
Акустика
в свойственной немцам манере имеет ярковыраженную середину и верха. Официально
заявляю, что еще никогда я так не резал эквалайзер как в новом “Тигуане”. При
внесенных корректировках все звучит стабильно и хорошо. Чуть-чуть поднимаем
басы, чтобы звучало “мощнее”.
Гитарный
тест пройден успешно, за что еще раз спасибо Volkswagen и производителям гитарных кофров.
В
сухом остатке, Volkswagen Tiguan – отличный кроссовер по соотношению цены и
качества. Кто хочет поспорить – добро пожаловать в комментарии.
Обзор подготовлен специально для портала dni.ru