Признаться, не ждал я удовольствия от поездки на Volkswagen Tiguan. В свое время решив, что лучшее от немецкого автопроизводителя – это Touareg, я подошел к этому тест-драйву с некоторой долей скепсиса, – и был приятно удивлен.

Признаться,не ждал я удовольствия от поездки на Volkswagen Tiguan. В свое время решив, что лучшее от немецкогоавтопроизводителя – это Touareg, я подошел к этому тест-драйву с некоторой долейскепсиса, – и был приятно удивлен.Volkswagen Tiguan Sportline – самая дорогая комплектация “Тигуана”. Прибазовой комплектации 1 399 000 с ручной коробкой, передним приводом и125-сильным бензиновым агрегатом, сборка за 2,6 миллиона рублей должнаназываться “мы честно не знали, что еще можно сюда засунуть”. Потому чтотехнически здесь есть все, чем могут похвастаться автомобили в люксовой ценовойкатегории. Да и выглядит Tiguan из-заперечеркивающих силуэт горизонтальных линий очень спортивно и современно. Воттолько колеса бы сюда побольше.Volkswagen Tiguan SportlineЦена, руб635 000Цена в минимальной конфигурации, руб199 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)1984/ 220ПриводполныйРазгон 0-100, сек6,5Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км8,4/ 13,9Снаряженная масса, кг1653Длина/ширина/высота, мм4486/1839/1673Дорожный просвет, мм200Объем багажника, л615Состороны кормы автомобиль смотрится минималистично, но не без изюминки.Оформление выхлопной системы дает надежду на интересные ощущения за рулем, нонасколько эта надежда оправдана, я расскажу чуть позже. И еще, мне оченьнравится как оформлены задние фонари.пику яркому белому цвету кузова, салон абсолютно черный и строгий. Везде, гдеазиатские производители закругляют, немцы норовят сделать угол. Оформлениесалона и торпедо настолько изобилует гранями – кажется, о них можнопорезаться.снова здравствуйте, карбоновые вставки.Кожаныесиденья в Sportline версии на вид кажутся жесткими, но на самом деле все в меру. И, кстати,красиво!Черно-белыйстиль выдержан при оформлении консоли и торпедо, с редкими мелкими цветнымидеталями: шильдик 4Motion иуправление климат-системой. Ручка АКПП напоминает нам о тех временах, когдакоробки были чаще ручными, чем автоматическими, и сдать на права было в разысложнее.Коробка,кстати, здесь роботизированная, что на вождении практически не сказывается.Практически – это за исключением старта в горку с большим уклоном. Вот тогдапри отпускании тормоза машина поедет назад. Избежать этого, впрочем, можно,нажав на кнопку “Hold”, которая фиксирует машину при остановке.очень давно не видел автомобиля Фольксваген без ЖК дисплея вместо приборнойпанели.Показанныйбортовым компьютером расход в 20 литров пускай никого не пугает. Это толькоесли очень сильно поливать в спортивном режиме. Средний расход за времятест-драйва составил 13,6 литра.Включениеспортивного режима, как и должно быть, делает подвеску и руль жестче, адвигатель начинает работать на повышенных оборотах. Для своих денег этотавтомобиль едет просто замечательно: 6,5 секунд для кроссовера за два споловиной миллиона – отличный показатель.Вообще,по ощущениям от поездки мне этот автомобиль неожиданным образом подошел. Здесьвсего достаточно: он достаточно мягкий для поездок по грунтовке и гравию, идостаточно собранный в подвеске, чтобы уверенно маневрировать на трассе.Приемистость для резких обгонов тоже весьма и весьма убедительная. Прибавить кэтому необычайно насыщенный пакет, начиная с мультизонного климат-контроля иизменяемой высоты подвески, заканчивая системой контроля давления в шинах.Акустикав свойственной немцам манере имеет ярковыраженную середину и верха. Официальнозаявляю, что еще никогда я так не резал эквалайзер как в новом “Тигуане”. Привнесенных корректировках все звучит стабильно и хорошо. Чуть-чуть поднимаембасы, чтобы звучало “мощнее”.Гитарныйтест пройден успешно, за что еще раз спасибо Volkswagen и производителям гитарных кофров.сухом остатке, Volkswagen Tiguan – отличный кроссовер по соотношению цены икачества. Кто хочет поспорить – добро пожаловать в комментарии.Обзор подготовлен специально для портала dni.ru