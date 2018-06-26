Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в
связи со смертью поэта Андрея Дементьева. Председатель нижней палаты назвал его
уход большой утратой для отечественной литературы и культуры в целом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в
связи со смертью поэта Андрея Дементьева. Председатель нижней палаты назвал его
уход большой утратой для отечественной литературы и культуры в целом.
По словам Володина, Дементьев внес большой вклад в развитие
культуры. "И как талантливый поэт, и как многолетний руководитель
литературно-художественного журнала "Юность", – сказал спикер.
Законодатель подчеркнул, что мэтр обладал поэтическим даром,
умел затронуть души читателей простыми и понятными словами. По словам
председателя нижней палаты, в произведениях Дементьева отражена любовь к
России.
"Творческое наследие Андрея Дементьева навсегда останется
достоянием российской культуры, а добрая память о нем будет жить в наших
сердцах", – добавил Володин.
Напомним, легендарный поэт, почетный член Российской
академии художеств скончался во вторник, 26 июня, в Москве на 90-м году жизни.
Причиной смерти стали осложнения от простуды.
За свою жизнь Андрей Дементьев издал более 50 сборников
стихов. В 1981-1992 годах он возглавлял литературный журнал "Юность",
ставший под его руководством одним из самых популярных изданий советского
времени.
Также он известен текстами композиций "Аленушка",
"Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о
матери" и других. Написанные им строчки звучали в репертуарах Анны Герман,
Валентины Толкуновой, Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Софии Ротару и многих
других звезд эстрады.
Сейчас решается вопрос о месте захоронения мэтра. Последним пристанищем поэта может стать Новодевичье кладбище в Москве.