Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью поэта Андрея Дементьева. Председатель нижней палаты назвал его уход большой утратой для отечественной литературы и культуры в целом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования всвязи со смертью поэта Андрея Дементьева. Председатель нижней палаты назвал егоуход большой утратой для отечественной литературы и культуры в целом.По словам Володина, Дементьев внес большой вклад в развитиекультуры. "И как талантливый поэт, и как многолетний руководительлитературно-художественного журнала "Юность", – сказал спикер.Законодатель подчеркнул, что мэтр обладал поэтическим даром,умел затронуть души читателей простыми и понятными словами. По словампредседателя нижней палаты, в произведениях Дементьева отражена любовь кРоссии."Творческое наследие Андрея Дементьева навсегда останетсядостоянием российской культуры, а добрая память о нем будет жить в нашихсердцах", – добавил Володин.Напомним, легендарный поэт, почетный член Российскойакадемии художеств скончался во вторник, 26 июня, в Москве на 90-м году жизни.Причиной смерти стали осложнения от простуды.За свою жизнь Андрей Дементьев издал более 50 сборниковстихов. В 1981-1992 годах он возглавлял литературный журнал "Юность",ставший под его руководством одним из самых популярных изданий советскоговремени.Также он известен текстами композиций "Аленушка","Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада оматери" и других. Написанные им строчки звучали в репертуарах Анны Герман,Валентины Толкуновой, Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Софии Ротару и многихдругих звезд эстрады.Сейчас решается вопрос о месте захоронения мэтра. Последним пристанищем поэта может стать Новодевичье кладбище в Москве.