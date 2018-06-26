Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал грубым нарушением базовых демократических принципов отказ во въезде на территорию Украины журналисту и телеведущему, члену Общественной палаты России Евгению Примакову. Законодатель призвал европейских коллег-парламентариев немедленно отреагировать на ситуацию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал грубым нарушениембазовых демократических принципов отказ во въезде на территорию Украиныжурналисту и телеведущему, члену Общественной палаты России Евгению Примакову.Законодатель призвал европейских коллег-парламентариев немедленно отреагировать наситуацию.Примаков должен был принять участие в экспертной конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ в Киеве. По словам Володина, отказ украинских властейроссийскому телеведущему – это нарушение принципов свободы слова ибеспрепятственного доступа к информации.Спикер Госдумы подчеркнул, что подобные действия в отношениинаших журналистов совершались уже многократно, посему ситуация требуетнезамедлительной реакции со стороны европейских парламентариев. "ОБСЕ какорганизатору конференции по свободе СМИ в Киеве, на которую не смог попастьЕвгений Примаков, необходимо дать жесткую оценку происходящему на Украинебеззаконию", – сказал законодатель. Он добавил, что руководство Украиныограждает собственных граждан от любой информации, которая выходит за рамки ихлогики действий.Сообщается, что Евгению Примакову отказали во въезде наУкраину сроком на пять лет. Причиной стало то, что журналист-международникякобы несет угрозу национальной безопасности страны.Сам телеведущий заявил, что всего лишь хотел посетитьконференцию ОБСЕ. "Я сюда ехал с какими-то, как мне казалось, адекватнымипредложениями. Например, я хотел предложить коллегам постулировать, чтожурналисты не являются комбатантами", – сказал Примаков.Нынешние украинские власти регулярно отказывают во въезде натерриторию страны гражданам России. Зачастую это связано с посещением имиКрыма.