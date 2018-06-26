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<a href="http://33live.ru/novosti/26-06-2018-vse-sily-na-borbu-s-pagubnymi-privychkami.html" target="_blank">Все силы на борьбу с пагубными привычками</a> - Лечат алко- и наркозависимых сообща. В Международный день борьбы с употреблением наркотиков в областном наркодиспансЕре прошло совещание. За круглым столом правоохранители, медики, педагоги, а также представители духовенства обсудили: как в регионе эффективнее бороться с пагубными привычками.