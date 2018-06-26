Ни в России, ни в США не ждут особого результата от встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, предположительно, состоится в середине следующего месяца. Влиятельная газета Financial Times цитирует источник в Москве, который заявил, что переговоры двух лидеров будут напоминать шоу.

Ни в России, ни в США не ждут особого результата от встречипрезидентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, предположительно,состоится в середине следующего месяца. Влиятельная газета Financial Timesцитирует источник в Москве, который заявил, что переговоры двух лидеров будутнапоминать шоу.Как пишет издание, встречасостоится после визита главы Белого дома в Великобританию 13 июля. Однако она пройдет не в Австрии, как ранее заявляли СМИ, а в "логически болееподходящей" страна. Что это за государство пока не известно.При этом ни одна из сторон не ждет особых результатов отэтой встречи, пишет газета. Так, в Соединенных Штатах сомневаются, что Трампможет заключить серьезное соглашение с Путиным. Вместе с тем многие вВашингтоне надеются, что отношения с Москвой удастся улучшить, полагает бывший директор Совета национальной безопасности по России Эндрю Вайс."Я не думаю, что мы сможем достичь соглашения, которое сталобы прорывом, это скорее шоу", – цитирует Financial Times источник в российскойстолице. В Москве же надеются, что стороны не только будут стремиться ксотрудничеству по вопросам второстепенной важности, но и затронутпервостепенные проблемы, включая Украину, Сирию и Северную Корею.Напомним, ранее пресс-секретарь президента России ДмитрийПесков заявил, что переговоры Трампа и Путина могут состояться 15 июля в Вене.По словам официального представителя главы государства, информация опредстоящей встрече будет поступать "по мере готовности".Но перед этим в Москву приедет советник президента США понациональной безопасности Джон Болтон. Ожидается, что чиновник Белого домаприбудет в российскую столицу уже завтра. В МИДе уже подтвердили этуинформацию.По мнению экспертов, это будет пробная встреча, котораяопределит формат переговоров Путина и Трампа. Болтон, по некоторым данным,может привезти в Москву определенные предложения от американского лидера.