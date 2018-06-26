Ни в России, ни в США не ждут особого результата от встречи
президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, предположительно,
состоится в середине следующего месяца. Влиятельная газета Financial Times
цитирует источник в Москве, который заявил, что переговоры двух лидеров будут
напоминать шоу.
Ни в России, ни в США не ждут особого результата от встречи
президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, предположительно,
состоится в середине следующего месяца. Влиятельная газета Financial Times
цитирует источник в Москве, который заявил, что переговоры двух лидеров будут
напоминать шоу.
Как пишет издание, встреча
состоится после визита главы Белого дома в Великобританию 13 июля. Однако она пройдет не в Австрии, как ранее заявляли СМИ, а в "логически более
подходящей" страна. Что это за государство пока не известно.
При этом ни одна из сторон не ждет особых результатов от
этой встречи, пишет газета. Так, в Соединенных Штатах сомневаются, что Трамп
может заключить серьезное соглашение с Путиным. Вместе с тем многие в
Вашингтоне надеются, что отношения с Москвой удастся улучшить, полагает бывший директор Совета национальной безопасности по России Эндрю Вайс.
"Я не думаю, что мы сможем достичь соглашения, которое стало
бы прорывом, это скорее шоу", – цитирует Financial Times источник в российской
столице. В Москве же надеются, что стороны не только будут стремиться к
сотрудничеству по вопросам второстепенной важности, но и затронут
первостепенные проблемы, включая Украину, Сирию и Северную Корею.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков заявил, что переговоры Трампа и Путина могут состояться 15 июля в Вене.
По словам официального представителя главы государства, информация о
предстоящей встрече будет поступать "по мере готовности".
Но перед этим в Москву приедет советник президента США по
национальной безопасности Джон Болтон. Ожидается, что чиновник Белого дома
прибудет в российскую столицу уже завтра. В МИДе уже подтвердили эту
информацию.
По мнению экспертов, это будет пробная встреча, которая
определит формат переговоров Путина и Трампа. Болтон, по некоторым данным,
может привезти в Москву определенные предложения от американского лидера.