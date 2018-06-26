За первые пять месяцев 2018 года в ВТБ Пенсионный фонд по договорам негосударственного пенсионного обеспечения поступило почти 1 500 взносов, оформленных в рамках программы «Коллекция». Это на ..

За первые пять месяцев 2018 года в ВТБ Пенсионный фонд по договорам негосударственного пенсионного обеспечения поступило почти 1 500 взносов, оформленных в рамках программы «Коллекция». Это на 38% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Средний размер одного взноса увеличился на 60%, общий объем взносов – в 2,2 раза.Программа «Коллекция» - бонусная программа банка ВТБ, которая позволяет держателям его карт направлять начисленные банком баллы на оплату взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным с ВТБ Пенсионный фонд.Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Наш фонд постоянно работает над внедрением и развитием клиентских сервисов. Участие в программе «Коллекция», по которой наши клиенты получают возможность направить полученные бонусы на пополнение своего счета негосударственной пенсии, - уникальный для рынка сервис. Мы видим, что спрос на него стабильно растет».Количество клиентов, формирующих негосударственную пенсию в ВТБ Пенсионный фонд, на сегодняшний день превышает 2,2 млн человек.На заметку: Купить недорого оригинальную мебель Ipe Cavalliвы сможете в любое удобное для вас время и буквально в два клика просто посетив интернет-проект http://galaktika21-brands.ru/. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!