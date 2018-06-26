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<a href="http://33live.ru/novosti/26-06-2018-vtoraya-zhizn-krasnoselskogo-pruda.html" target="_blank">Вторая жизнь Красносельского пруда</a> - Новая жизнь старого пруда. Городские власти взялись за благоустройства берега Красносельского пруда. Когда водный объект в Добром, будет выглядеть так же, как Соловьиный пруд на улице Студенческая?