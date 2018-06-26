Ведущий общественно-политического шоу Время покажет Артем Шейнин выматерился прямо во время в эфире. Его соведущая Екатерина Стриженова закрыла лицо рукой, услышав такое, а зал посмеялся.

Ведущий общественно-политического шоу "Время покажет" Артем Шейнин выматерился прямо во время в эфире. Его соведущая Екатерина Стриженова закрыла лицо рукой, услышав такое, а зал посмеялся.Обсуждая реакцию российских болельщиков на проигрыш сборной России, Артем Шейнин процитировал друга, который не стеснялся в выражениях. "Вчера товарищ мой был в Волгограде, по своим делам. Пишет мне: "Все, идиоты, с этим Чемпионатом мира сразу повылазил весь наш ******** (глупость. – Прим.ред.). Ой, пиииип", – сказал Шейнин.Зрители в зале стали смеяться, а соведущая Артема Екатерина Стриженова прикрыла рот рукой и укоризненно покачала головой. Шейнин же продолжил свою речь как ни в чем не бывало. Однако в комментариях к видео, которое находится в свободном доступе в интернете, где матерится ведущий Певрого канала, зрители не сдержали своего возмущения."В ведущем столько ***, что даже собственный рот не может его сдерживать. человек общается со своей аудиторией на понятном для нее языке﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Если ведущий первого канала не контролирует свою речь, его нужно на *** гнать ссанными тряпками с телевидения и пусть матюкается в комментариях в ютубе ,как это делаю сейчас я. Хотя первый канал упал на днище, так что все норм﻿", "Какой кошмар! и это Первый канал!", "Шейнин совсем заигрался, точно надо гнать его((", "офигеть! ну и выражения!" – высказались комментаторы.