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<a href="http://33live.ru/novosti/26-06-2018-vypil-zabud-pro-kupanie.html" target="_blank">Выпил - забудь про купание</a> - Выпил - забудь про купание. МЧС по Владимирской области напомнило о безопасном поведении на водных объектах. Июнь выдался жарким, и осложнил обстановку на водоёмах. Только за прошедшие выходные в области утонули 5 человек, трудоспособного возраста, некоторым не было и сорока лет.