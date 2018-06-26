В Турции трагически погиб 19-летний житель Ханты-Мансийска. Молодой человек с мамой отдыхал в курортном Сиде, в провинции Анталья.

В Турции трагически погиб 19-летнийжитель Ханты-Мансийска. Молодой человек с мамой отдыхал в курортном Сиде,в провинции Анталья.Туристы из России прилетели на отдых 18 июня. А в ночьс 23 на 24 июня юноша скончался. О произошедшем рассказал двоюродныйбрат погибшего Сергей Малышев.По словам молодого человека, его родственник отправился надискотеку, в то время как его мама осталась в отеле. Утром женщина проснулась, носына в номере не было. "Вышла на улицу, а там машины скорой помощии полиции. Ей сказали, что Антона сбросили с крыши", – цитируетМалышева .Что именно произошлона дискотеке, пока не сообщается. В генконсульстве Россиив Анталье информации о случившемся пока нет. Брат погибшего связывает отсутствиедеталей трагедии с тем, что 24 июня в Турции проходили президентскиевыборы.Мать погибшего вернулась в Ханты-Мансийск. Пока идетследствие, тело парня остается в Турции.Ранее в Турции серьезно пострадалароссийская туристка. На не с дочерью в пятизвездочномотеле обрушилась стеклянная стена душевой кабины. В результате пострадавшаяпотеряла сознание. В результате все ее тело было в ссадинах, а на руку наложилишвы. После возвращения в Россию она планирует подать на отель в суд.