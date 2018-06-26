В Турции трагически погиб 19-летний
житель Ханты-Мансийска. Молодой человек с мамой отдыхал в курортном Сиде,
в провинции Анталья.
В Турции трагически погиб 19-летний
житель Ханты-Мансийска. Молодой человек с мамой отдыхал в курортном Сиде,
в провинции Анталья.
Туристы из России прилетели на отдых 18 июня. А в ночь
с 23 на 24 июня юноша скончался. О произошедшем рассказал двоюродный
брат погибшего Сергей Малышев.
По словам молодого человека, его родственник отправился на
дискотеку, в то время как его мама осталась в отеле. Утром женщина проснулась, но
сына в номере не было. "Вышла на улицу, а там машины скорой помощи
и полиции. Ей сказали, что Антона сбросили с крыши", – цитирует
Малышева .
Что именно произошло
на дискотеке, пока не сообщается. В генконсульстве России
в Анталье информации о случившемся пока нет. Брат погибшего связывает отсутствие
деталей трагедии с тем, что 24 июня в Турции проходили президентские
выборы.
Мать погибшего вернулась в Ханты-Мансийск. Пока идет
следствие, тело парня остается в Турции.
Ранее в Турции серьезно пострадала
российская туристка. На не с дочерью в пятизвездочном
отеле обрушилась стеклянная стена душевой кабины. В результате пострадавшая
потеряла сознание. В результате все ее тело было в ссадинах, а на руку наложили
швы. После возвращения в Россию она планирует подать на отель в суд.