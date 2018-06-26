Скандально известный шоумен Гоген Солнцев и его пожилая супруга Екатерина вернулись из медового месяца. У новобрачных большие планы на будущее.

Скандально известный шоуменГоген Солнцев и его пожилая супруга Екатерина вернулись из медового месяца. У новобрачныхбольшие планы на будущее.Молодоженынаслаждаются жизнью: ходятза ручку в супермаркет, посещают салоны красоты и нежатсяв супружеской постели. Гоген как сыр в масле катается: 63-летняя Катюша, какнежно ее называет супруг, окружила мужа любовью и заботой.Семейную идиллиюнарушает острый конфликт Гогена с матерью Людмилой Кравцовой. Женщина не можетсмириться с выбором наследника. Она очень хочет нянчить внуков, что невозможно с такой старой невесткой.Гоген и Екатеринарешили наладить диалог с родительницей. Молодожены пригласили Людмилу Кравцовув студию программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" для беседы.Мать Гогенас порога накинулась на невестку-ровесницу. "Ты старая вешалка, скотина, что жты привязалась к молодому парню", – выговаривала свекровь Екатерине. "Ты насебя посмотри, мисс Вселенная пришла", – парировала престарелая жена шоумена. Помиритсяне удалось, Кравцова вновь отметила, что никогда не примет невестку.Присутствующие в студии принялись обсуждать непростое положение семьи Солнцева. Многие говорили, чтоГоген нашел в Екатерине образ родителя, которого ему всегда не хватало, ведь роднаямать бросила его мальчишкой.Также выяснилось,что молодые познакомились в тот момент, когда шоумен находился в затяжнойдепрессии. Екатерина, образно говоря, вытащила его из петли.За несколькомесяцев до встречи Гогена и его будущей супруги шоумен потерял любимую девушкуГалину Иванову. "Не дожила буквально две недели до 37-летия до своего. Такэто страшно, так не справедлива жизнь вообще с ней распорядилась. Отношения унас, наверное, были где-то года три, но знакомы мы были с ней лет 15 точно. Ясказал в гробу ей на ушко, что я очень ее люблю и буду любитьвсегда", – не сдерживая рыданий рассказал Гоген Андрею Малахову.Шоуменотметил, что с Галиной у него могло быть совместное будущее и дети. По словамСолнцева его возлюбленная была жестоко убита маньяком в одном из московскихпарков.