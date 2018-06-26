Скандально известный шоумен
Гоген Солнцев и его пожилая супруга Екатерина вернулись из медового месяца. У новобрачных
большие планы на будущее.
Скандально известный шоумен
Гоген Солнцев и его пожилая супруга Екатерина вернулись из медового месяца. У новобрачных
большие планы на будущее.
Молодожены
наслаждаются жизнью: ходят
за ручку в супермаркет, посещают салоны красоты и нежатся
в супружеской постели. Гоген как сыр в масле катается: 63-летняя Катюша, как
нежно ее называет супруг, окружила мужа любовью и заботой.
Семейную идиллию
нарушает острый конфликт Гогена с матерью Людмилой Кравцовой. Женщина не может
смириться с выбором наследника. Она очень хочет нянчить внуков, что невозможно с такой старой невесткой.
Гоген и Екатерина
решили наладить диалог с родительницей. Молодожены пригласили Людмилу Кравцову
в студию программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" для беседы.
Мать Гогена
с порога накинулась на невестку-ровесницу. "Ты старая вешалка, скотина, что ж
ты привязалась к молодому парню", – выговаривала свекровь Екатерине. "Ты на
себя посмотри, мисс Вселенная пришла", – парировала престарелая жена шоумена. Помирится
не удалось, Кравцова вновь отметила, что никогда не примет невестку.
Присутствующие в студии принялись обсуждать непростое положение семьи Солнцева. Многие говорили, что
Гоген нашел в Екатерине образ родителя, которого ему всегда не хватало, ведь родная
мать бросила его мальчишкой.
Также выяснилось,
что молодые познакомились в тот момент, когда шоумен находился в затяжной
депрессии. Екатерина, образно говоря, вытащила его из петли.
За несколько
месяцев до встречи Гогена и его будущей супруги шоумен потерял любимую девушку
Галину Иванову. "Не дожила буквально две недели до 37-летия до своего. Так
это страшно, так не справедлива жизнь вообще с ней распорядилась. Отношения у
нас, наверное, были где-то года три, но знакомы мы были с ней лет 15 точно. Я
сказал в гробу ей на ушко, что я очень ее люблю и буду любить
всегда", – не сдерживая рыданий рассказал Гоген Андрею Малахову.
Шоумен
отметил, что с Галиной у него могло быть совместное будущее и дети. По словам
Солнцева его возлюбленная была жестоко убита маньяком в одном из московских
парков.