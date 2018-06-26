Певица Светлана Феодулова едва не лишилась дочери. Звезда телепроекта Голос рассказала о том, как девочку попытался выкрасть родной отец.

Певица Светлана Феодулова едва не лишилась дочери. Звезда телепроекта "Голос" рассказала о том, как девочку попытался выкрасть родной отец.Все началось с того, что Светлана Феодулова и ее муж Сергей Хамицкий встретились в кафе, где мужчина провел некоторое время с дочкой. В какой-то момент отец высказал желание еще побыть с наследницей, однако Светлана отказала, при этом напомнив, что он может увидеть ее на следующий день. Но тому такой расклад не понравился."Встали два мужчины, схватили меня, он попытался убежать. И, спасибо большое людям неравнодушным, мы сидели в кафе, кафе было полное, час пик. Я просила о помощи, то есть я уже сказала: "Помогите! У меня отнимают ребенка!" Люди увидели, что что-то происходит, ко мне вдруг подходят, маленькой девочке, два мужчины, начинают меня как бы сдерживать, ребенка отбирают..." – рассказала Светлана Феодулова.К счастью, окружающие смогли помочь артистке. "В общем, ему преградили выход из кафе, он там прорывался... Самео ужасное, что на руках с ребенком прорывался, и она была в шоке просто. Я вот сейчас понимаю, что он меня совершенно не любит, потому что как... Можно травмировать ребенка, которому вообще нельзя стрессы получать. Это показания невролога. Потому что у нее может быть инсульт, все, что угодно. У нее есть определенные особенности", – цитирует звезду "Голоса" РЕН ТВ.В ходе разбирательств была вызвана полиция. С представителями правопорядка Феодулова, Хамицкий и их дочь проследовали в отделение. Отец не хотел расставаться с малышкой. "Да, Светлана не оставляет ребенка с папой. ребенок плачет, потому что Светлана не дает видеться с ребенком уже семь месяцев. ребенок тоскует по папе", – заявил журналистам незадачливый похититель, держа на руках дочь. К счастью, мужчина все же передал кроху матери, и супруги разошлись.Напомним,Светлана Феодулова и Сергей Хамицкий подали на развод в декабре 2017 года. Мужчина заявил, что супруга не позволяет ему общаться с дочерью. Певица, в свою очередь, переживает, что муж увезет девочку в Прагу, где он проживает.