Волонтеры прекратили поиски.

В Меленковском районе завершились поиски пропавшей пенсионерки трагическим исходом. 76-летняя жительница деревни Максимовка, пропавшая 22 июня, была найдена мертвой. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».Подробности обнаружения не сообщаются. Известно, что сигнал о пропаже поступил 24 июня, и незамедлительно были организованы поисковые мероприятия с участием добровольцев. К сожалению, оперативные действия не смогли предотвратить трагедию.отряд «ЛизаАлерт» объявил о завершении поисков 44-летнего Ильи из Владимира. Мужчину нашли мертвым, об этом сообщили добровольцы 26 мая. Эта трагическая новость потрясла всех, кто участвовал в поисках и поддерживал надежду на благополучный исход.