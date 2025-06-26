Выставка сельскохозяйственной техники в рамках «Дня поля» прошла на землях сельхозпредприятия АО «Племзавод «Илькино» Меленковского района Владимирской области. Представители крупных ..

Выставка сельскохозяйственной техники в рамках «Дня поля» прошла на землях сельхозпредприятия АО «Племзавод «Илькино» Меленковского района Владимирской области.Представители крупных сельскохозяйственных предприятий, фермеры, поставщики техники и оборудования, а также губернатор региона, представители правительства Владимирской области, администраций районов в течение дня рассказывали, какие передовые технологии в области растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции они применяют, обменивались опытом, устанавливали деловые контакты. Также аграрии посетили выставку, на которой были представлены лучшие образцы современной техники и оборудования, средства защиты растений, минеральные удобрения, семена.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев высоко оценил труд работников сельского хозяйства, подчеркнув, что российское сельское хозяйство в общем, и в нашей области в частности, на протяжении последних лет демонстрирует стабильные темпы роста, подтверждение тому – достойные урожаи, увеличение экспорта сельхозпродукции и насыщение рынка отечественными качественными продуктами.В выставке лучших образцов сельскохозяйственной техники приняла участие компания Ростсельмаш и представила вниманию аграриев региона востребованные модели: трактор Ростсельмаш 2400, зерноуборочный комбайн ACROS 595 Plus.АО «Леднево» Юрьев-Польского района выращивает на своих полях рапс, зерновые культуры, кукурузу и уже на протяжении многих лет использует в агроработах технику этого российского бренда. Руководитель хозяйства Сергей Зезин поделился своим мнением:- Климат нашего региона непредсказуем с его погодными причудами. Что угодно может быть. За примерами далеко ходить не надо, в этом году в июне – ливни. Причём в самый сезон! А работы в поле никто не отменял, урожай задержек не прощает.- Наверняка вы тщательно подбирали агромашины, чтобы успешно выполнять работы на земле? На каких остановились и почему?- Да, выбор агромашин – это серьёзно и важно. От них многое зависит. В течение нескольких лет у нас трудился трактор модели 2375 производства Ростсельмаш, он хорошо себя проявил. А когда в область пришли новые тракторы Ростсельмаш 2400, решили, что приобретем такой. У него отличная проходимость, что крайне важно в наших условиях, хорошая энергонасыщенность. Кроме того, трактор удобен в обслуживании и механизатору в нём комфортно.А ещё для меня большим плюсом является тот факт, что обслуживать технику Ростсельмаш – при наличии в крае большого дилерского центра – очень просто. Считаю, что техническое обслуживание - это первое, что должно быть. Замена масел, фильтров, обслуживание - это главное. Будет обслуживание, будет и техника работать, - подвел итог Сергей Зезин.Во время выставки удалось поговорить с генеральным директором ООО «Небыловский» Владимиром Липатовым. Он руководит предприятием более 15 лет. В работе они используют несколько зерноуборочных комбайнов семейства ACROS, трактор Ростсельмаш 2000-й серии, самоходную косилку KSU 1. В парке предприятия есть модели ACROS 585, хорошо себя зарекомендовавшие, и ACROS 595 Plus, приобретенный недавно и показавший блестящие результаты по намолоту, чистоте зерна и скорости очистки.На протяжении всего этого периода предприятие тесно сотрудничает с Ростсельмаш и региональным дилерским центром.«С производителем мы сотрудничаем с начала двухтысячных. Выбираем преимущественно технику Ростсельмаш. У нас один парк, чтобы всегда можно было оперативно решить возникающие вопросы в работе. Альтернатив не видим, да и нет смысла. Если что-то происходит в период уборочно-полевых работ, сервисная служба дилера оперативно решает все рабочие вопросы. Никаких задержек нет. Все хорошо», - рассказал Владимир Липатов.Отметим, что на «Дне поля» компанию Ростсельмаш представлял официальный дилерский центр производителя в регионе – компания ООО «Технический центр «Ополье».«Для нас участие в таком мероприятии – это возможность показать технику российского производителя с почти вековой историей. Как представитель Ростсельмаш, наш дилерский центр предоставляет аграриям Владимирской области весь спектр необходимых услуг: обеспечивает земледельцев качественной современной техникой и бесперебойной поставкой запасных частей. И, конечно же, высококлассным сервисным и гарантийным обслуживанием», – рассказал генеральный директор ООО «Технический центр «Ополье» Михаил Гарелин.ООО «»Реклама