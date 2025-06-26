Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Владимирской области Артему Кулакову провести расследование уголовного дела о ненадлежащем

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Владимирской области Артему Кулакову провести расследование уголовного дела о ненадлежащем оказании медпомощи 53-летней умершей жительнице Владимира. Поводом стало обращение сына женщины, скончавшейся в ноябре 2023 года. По его словам, мать неоднократно обращалась в медучреждения с жалобами на ухудшение здоровья, но должного обследования ей не