Владимир принимает гостей из Поднебесной. И вновь по рабочим вопросам. В этот раз китайские специалисты, а если быть точнее, архитекторы и дизайнеры, наведались в Старые Сады. Именно они, еще

Владимир принимает гостей из Поднебесной. И вновь по рабочим вопросам. В этот раз китайские специалисты, а если быть точнее, архитекторы и дизайнеры, наведались в Старые Сады. Именно они, еще по майским планам губернатора области, должны будут спроектировать благоустройство парка за ДТЮ. Да так, чтобы это пространство встало в один ряд по красоте с парком Галицкого