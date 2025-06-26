Остался под стражей. Дело о кладбищенских махинаторах продолжается. Никита Петрунин, один из главных обвиняемых и по совместительству бывший и.о. директора «Спецкомбината ритуальных

Остался под стражей. Дело о кладбищенских махинаторах продолжается. Никита Петрунин, один из главных обвиняемых и по совместительству бывший и.о. директора «Спецкомбината ритуальных услуг», решил обжаловать меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако Владимирский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а жалобу обвиняемого без удовлетворения. Рассмотрение апелляции проходило 25 июня, «Шестой канал»