Груз собрали по запросу самих бойцов.

Из Гусь-Хрустального отправилась очередная партия гуманитарной помощи для российских военнослужащих в зоне СВО.В формировании конвоя приняли участие городская администрация, местные предприятия, образовательные учреждения и неравнодушные жители. Две машины, полностью укомплектованные необходимыми вещами, уже направлены к землякам.Основную часть груза составили строительные материалы, такие как пиломатериалы, утеплитель и изоляционные средства. Они предназначены для обустройства новых мест дислокации и укрепления оборонительных позиций.Ранее из Гусь-Хрустального бойцам СВО мототехнику, беспилотники, радиорелейные станции для усиления контроля и связи.