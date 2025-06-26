Синоптики обещают без дождей.

По предварительным данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра, в эти выходные, 28 и 29 июня, во Владимире дождей не ожидается.В субботу, 28 июня, днем температура воздуха во Владимире поднимется до +19...+21°C. Ночью столбик термометра опустится до +17°C. Будет облачно с прояснениями. Ветер ожидается северо-западный, около 3-4 м/с.В воскресенье, 29 июня, ожидается небольшое потепление. Днем воздух прогреется до +18...+22°C. Ночная температура составит около +11°C. В целом, день будет малооблачным. Ветер будет дуть с северного или северо-западного направления, около 2-2,4 м/с.Выходные обещают быть комфортными для прогулок, без осадков. Температурный режим будет умеренным, без изнуряющей жары.