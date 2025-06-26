Компания LG Electronics (LG), лидер в области технологий в секторе мобильности,

Компания LG Electronics (LG), лидер в области технологий в секторе мобильности, была удостоена награды Global Innovation Award на церемонии вручения премии Nissan Global Innovation & Quality Award 2025, которая состоялась 29 мая. Эта ежегодная программа отмечает поставщиков, внесших исключительный вклад в повышение конкурентоспособности продукции Nissan и ценности бренда.Эта престижная награда отмечает инновационный вклад LG в автомобильные информационно-развлекательные системы (IVI) как стратегического партнера Nissan по оборудованию и программному обеспечению. LG сыграла ключевую роль в разработке высокопроизводительной автомобильной вычислительной платформы, которая комплексно управляет различными цифровыми функциями в автомобиле.Получение первой в истории награды Global Innovation Award знаменует собой важную веху в многолетнем партнерстве LG с Nissan. Опираясь на это признание, LG рассчитывает на углубление сотрудничества путем расширения в более широкие технологические области. К ним относятся системы цифровой приборной панели следующего поколения, которые интегрируют передовые технологии инноваций в области мобильности и разнообразные программные решения, которые улучшают опыт вождения в автомобиле.«Эта награда является свидетельством технологического лидерства LG в эпоху программно-определяемых транспортных средств (SDV)», — сказал Ын Сок-хён, президент компании LG Vehicle Solution. «Мы продолжим обеспечивать новую ценность на рынке будущей мобильности, углубляя наше партнерство с автопроизводителями, поскольку мы вместе формируем будущее мобильности».Являясь мировым лидером в области технологий автомобильных компонентов, LG активно реагирует на меняющиеся потребности рынка и клиентов по мере перехода отрасли к SDV и продолжает внедрять устойчивые инновации во всех основных областях автомобильных компонентов, охватывая как аппаратное, так и программное обеспечение, включая IVI, телематику и усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS) — ключевые факторы создания электрических и автономных транспортных средств.Опираясь на эти инновационные усилия, LG лидирует в инновациях телематики, основного компонента SDV, о чем свидетельствует ее доля № 1 на мировом рынке автомобильной телематики в прошлом году с 24,4% на основе собственных оценок с использованием данных Strategy Analytics. Телематическая технология компании обеспечивает передачу данных высокой емкости в реальном времени путем бесперебойного подключения автомобильных сетей к внешней инфраструктуре 5G. Благодаря этим сильным сторонам в области телематики и обширному опыту в области программного обеспечения LG еще больше укрепляет свою роль в формировании будущего подключенных и автономных транспортных средств.