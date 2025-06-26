СледКом РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Вязниковского филиала ГУП «ДСУ-3» Юрия Исакова и предпринимателя Александра Кубасова. Они

СледКом РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Вязниковского филиала ГУП «ДСУ-3» Юрия Исакова и предпринимателя Александра Кубасова. Они обвиняются в хищении бюджетных средств на сумму более 26,5 млн рублей. Незаконная схема была раскрыта при содействии региональных подразделений ФСБ и прокуратуры. По данным следствия, в 2024 году Исаков предложил своей родственнице