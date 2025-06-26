Конкурс организован с целью популяризации интереса к экологической обстановке в регионе.

Лето. Солнце. На душе легкость и тепло. Кто-то уезжает в деревню, кто-то проникается красотами родного города. А сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» приглашают жителей региона к участию в областномфотоконкурсе «Чистота родной земли».Конкурс организован с целью популяризации интереса к экологической обстановке в регионе, а также для демонстрации разнообразия и красоты • природных ресурсов, расположенных на территории Владимирской области. Ведь сохранение и сбережения родной природыявляется одной из первостепенных задач современного общества. Участвовать в конкурсе просто. Для этого необходимо запечатлеть в объективе своего фотоаппарата или телефона любимый уголок природы, расположенный на территории области. Фото или серию снимков необходимо направить в электронном виде в личное сообщение официальной группы ГБУ ВО «Экорегион» в социальной сети с пометкой «Фотоконкурс» или принести лично по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, офис 305- К (помещение 20) в будние дни с 10:00 до 17:00. Работы принимаются в период с 24 июня по 22 июля включительно. Участниками Конкурса могут быть жители Владимирской области в возрасте от 10 до 18 летвключительно. Более подробные условия участия вы можете найти на официальной странице учреждения в социальной сети. Каждый регион отличается своими уникальными природными особенностями, а благодаря работам участников фотоконкурса любой сможет увидеть природные богатства, живописные уголки и заповедные места нашей области, наполненные красотой и изумительными пейзажами родной земли. О которых мы могли и не подозревать.