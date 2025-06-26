Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

В Ковровском районе водитель погиб при ремонте собственного грузовика в деревне Дроздовка. Инцидент произошел днем на территории частного подворья, где водитель занимался ремонтом своего грузового автомобиля.По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ грузовик, удерживаемый домкратом, внезапно сорвался и придавил мужчину, находившегося под колесами.Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы, и на место незамедлительно выехала бригада спасателей Ковровского гарнизона МЧС. Прибывшие на место происшествия спасатели, к сожалению, смогли лишь констатировать смерть водителя.Для извлечения тела погибшего из-под многотонной машины потребовалось применение гидравлического аварийно-спасательного инструмента, а также использование дополнительных автомобильных домкратов, предоставленных прибывшими на место происшествия очевидцами.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливающие все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка соблюдения техники безопасности при проведении ремонтных работ.