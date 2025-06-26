Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.
В Ковровском районе водитель погиб при ремонте собственного грузовика в деревне Дроздовка. Инцидент произошел днем на территории частного подворья, где водитель занимался ремонтом своего грузового автомобиля.
По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ грузовик, удерживаемый домкратом, внезапно сорвался и придавил мужчину, находившегося под колесами.
Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы, и на место незамедлительно выехала бригада спасателей Ковровского гарнизона МЧС. Прибывшие на место происшествия спасатели, к сожалению, смогли лишь констатировать смерть водителя.
Для извлечения тела погибшего из-под многотонной машины потребовалось применение гидравлического аварийно-спасательного инструмента, а также использование дополнительных автомобильных домкратов, предоставленных прибывшими на место происшествия очевидцами.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливающие все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка соблюдения техники безопасности при проведении ремонтных работ.