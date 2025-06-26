Как создать городское событие, о котором все говорят? Современный фестиваль с глубоким историческим смыслом: «Владимир — белокаменная столица». Гостями нового выпуска проекта «Подкаст на

Как создать городское событие, о котором все говорят? Современный фестиваль с глубоким историческим смыслом: «Владимир — белокаменная столица». Гостями нового выпуска проекта «Подкаст на Шестом» сталиидейный вдохновитель фестиваля, общественник и урбанист Артём Черней и скульптор, член Белорусского Союза художников Алексей Сорокин. Как услышать голос соборов, что такое техновече? Какие секреты скрывает белый камень?Почему это —