Прокуратура взяла на контроль ход работ.

Прокуратура Кольчугинского района взяла под особый контроль ход работ по благоустройству парка у Дворца культуры. Это часть федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».Как , в марте этого года был заключен контракт на сумму более 8,3 миллиона рублей с компанией ООО «Альянс групп строй» на создание спортивной площадки. Работы должны закончить к концу июля 2025 года.В начале июня, после того как подрядчик уложил асфальт, сильные дожди частично размыли новое покрытие. Чтобы не допустить срыва сроков и качества работ, прокуратура вынесла генеральному директору ООО «Альянс групп строй» предостережение о недопустимости некачественного выполнения условий контракта.После этого вмешательства подрядчик за свой счет укрепил площадку щебнем и цементом, чтобы асфальт больше не размывало. Сейчас работы на общественной территории близятся к завершению, и прокуратура будет следить за полным выполнением контракта.