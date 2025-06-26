В рамках реализации программы по профилактике электротравматизма специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» организовали урок на тему безопасного обращения с электричеством для отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Дубки» в Кольчугинском районе Владимирской области.

В рамках реализации программы по профилактике электротравматизма специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» организовали урок на тему безопасного обращения с электричеством для отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Дубки» в Кольчугинском районе Владимирской области.В ходе занятия энергетики рассказали ребятам о правилах поведения вблизи энергообъектов, предупредили об опасности поражения током и объяснили, как правильно обращаться с электроприборами. Для лучшего усвоения материала детям показали тематическую презентацию и обучающие мультфильмы.Особый интерес у юных слушателей вызвала возможность примерить настоящую экипировку электромонтера: каски, большие перчатки, тяжелые диэлектрические боты и другие средства защиты.В конце встречи энергетики подарили детям памятные подарки: расписания уроков, книжные закладки, красочные листовки с правилами электробезопасности и тематическую настольную игру, которая поможет закрепить полученные знания в увлекательной форме.«Подобные уроки крайне важны, особенно в период летних каникул, когда дети больше времени проводят без присмотра взрослых. Наша задача – в доступном формате объяснить школьникам, какую угрозу может представлять электричество при неправильном обращении, и научить ребят основам электробезопасности, - отметил и.о. директора филиала «Владимирэнерго» Михаил Голубев.«Владимирэнерго» регулярно проводит уроки электробезопасности в школах, детских садах и лагерях отдыха, уделяя особое внимание обучению детей и подростков основам безопасного обращения с электричеством.