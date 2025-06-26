Прокуратура района взяла ситуацию под контроль.

В ходе капитального ремонта Мирновской средней общеобразовательной школы в поселке Мирный многочисленные нарушения, включая отставание от графика работ и использование нелегальной рабочей силы.Ремонтные работы стоимостью около 67,7 миллиона рублей выполняет ООО «Альфа строй» по контракту с МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района. В апреле прокурорская проверка уже выявила отставание от сроков на отдельных этапах. После вмешательства надзорного органа работы активизировались, однако повторная проверка показала, что график снова нарушается.Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что ремонтом крыши занимались нелегальные мигранты из Узбекистана. У одного из них отсутствовало разрешение на работу.Ранее , что строительство крупнейшей в регионе школы на 1200 мест в Суздале должно завершиться в 2025 году.