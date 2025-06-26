Прошла презентация новой выставки у коллег в Музее имени Андрея Рублева.

Вчера руководство музея-заповедника (врио директора Марина Константиновна Рыбакова, зам. директора Лариса Алексеевна Зарайская, главный хранитель Елена Владимировна Жилкина) приняло участие в презентации новой выставки у коллег в Музее имени Андрея Рублева. Командировка в столицу не случайна: посвященный ювелирному искусству Москвы XVII столетия проект «рублевцев» представляет всего шесть первоклассных шедевров, среди которых предмет из коллекции «Слободы...».«На выставке «Обаяние драгоценного металла» экспонируются исключительно шедевры эмальерного искусства, виртуозно выполненные в XVII в. царскими ювелирами в Московском Кремле. «Александровская слобода» отдала жемчужину своего собрания - крест петровской эпохи, выполненный в сложных техниках эмали по скани и огневого золочения. Его центральная часть украшена цветными вкраплениями эмали на распятии и на отходящих в стороны лучах, инкрустированных бусинами.В целом получилась настоящая камерная сокровищница. Это эксклюзив, поскольку таких раритетов сохранилось очень мало. Никогда ранее крест не покидал экспозиционного пространства музея. Для нас это подлинная реликвия. Этот культовый предмет - «благословение Петра Великого» и дар своему кабинет-секретарю Алексею Макарову, человеку, ведавшему секретными делами императора. Кстати, Макаровы владели поместьем в Балакирево, где крест хранился как семейнаяреликвия до начала XX века, пока не был передан в музей.Благодарю коллег за приглашение к участию в проекте и презентации выставки. Очень ценно то, что мы впервые коллаборируем с «рублевцами», чему безмерно рады», - сказала Марина Рыбакова, врио директора музея-заповедника.Выставка «Обаяние драгоценного металла» представляет выдающиеся памятники из музейных и частных собраний. Убранство каждого предмета отличается индивидуальностью, богатой палитрой ярких, сверкающих красок. Их совместное экспонирование позволяет получить представление о ювелирном искусстве столицы в царствование первых Романовых. Поэтому организаторы привлекли к участию, кроме нашего музея, также Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.«В царских кремлевских мастерских в то время были собранывысокопрофессиональные художники-ювелиры со всей России, которые работали вместе с приглашенными иностранными мастерами. Благодаря использованию эмалей с богатой палитрой и многообразию технических приемов работы по металлу, созданные ими произведения отличали особые нарядность и узорочье, характерны для русского ювелирного искусства XVII века. Особую популярность приобрела сложная техника эмали по скани. Образуемые сканью узоры заполняли эмалевым порошком, который при обжиге превращался в разную по цвету стекловидную массу. Во второй половине XVII столетия русские мастера в совершенстве освоили эту технику.Ее образцом считается наш крест с Распятием (размер 16 на 13 см). Его обратная сторона и лучи украшены сканным растительным орнаментом и цветной эмалью: зеленой, белой, голубой, желтой. Корпус полый, внутри разделен перегородками, образующими в центре крест, на концах - квадраты с четырьмя ячейками для святых мощей. Он в числе первых поступлений: предмет оформлен в коллекцию в нач.1920-х гг.», - конкретизировала ценность экспоната Елена Жилкина, главный хранителя музея-заповедника.