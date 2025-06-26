По словам Игоря Игошина, объект требует нового подхода и финансовой поддержки для завершения строительства.

В депутатской приёмной Игоря Игошина прошло совещание, посвящённое завершению строительства Мотодрома Арена в Коврове. В обсуждении приняли участие представители министерства физической культуры и спорта Владимирской области, депутаты Законодательного Собрания и городского Совета народных депутатов, руководители спортивных организаций города.По словам Игоря Игошина, объект требует нового подхода и финансовой поддержки для завершения строительства.«Первый шаг сделан – обсуждены все детали, получена поддержка министерства физкультуры и спорта региона. Перспективы у проекта появились. Работаем командно дальше!» – отметил депутат в своих соцсетях.Участники совещания обсудили возможности привлечения федерального финансирования и корректировки существующего проекта. Планируется подготовить необходимый пакет документов до конца текущего года, чтобы в начале 2026 года провести государственную экспертизу и подать заявку в министерство спорта на реализацию этого проекта.