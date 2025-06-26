В Кольчугино подрядчику пришлось за свой счет восстанавливать кусок асфальта, который размыло после сильных дождей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В марте МКУ

В Кольчугино подрядчику пришлось за свой счет восстанавливать кусок асфальта, который размыло после сильных дождей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В марте МКУ «Управление благоустройства дорожного хозяйства Кольчугинского района» и ООО «Альянс групп строй» заключили муниципальный контракт. Согласно ему, подрядчик до конца июля этого года должен был благоустроить спортплощадку в парке Дворца культуры