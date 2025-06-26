Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Прокуратура Владимирской области выявила 13 случаев незаконной выдачи водительских удостоверений лицам, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью.Эти люди, состоящие на учете в медицинских учреждениях, представляют серьезную угрозу для безопасности на дорогах и не должны управлять транспортными средствами по состоянию здоровья.Прокуроры потребовали аннулировать незаконно выданные права и подали в суд 13 исковых заявлений. Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле, добиваясь привлечения виновных к ответственности.в Муромский городской суд передано дело 39-летнего местного жителя, обвиняемого в пособничестве при изготовлении поддельного водительского удостоверения.