49-летняя жительница города Вязники обманула свою 23-летнюю знакомую, убедив ее, что сможет снять порчу с ее золотых украшений. Женщина знала, что у девушки есть неприятности в отношениях с

49-летняя жительница города Вязники обманула свою 23-летнюю знакомую, убедив ее, что сможет снять порчу с ее золотых украшений. Женщина знала, что у девушки есть неприятности в отношениях с молодым человеком – он злоупотреблял алкоголем. Аферистка убедила несчастную девушку, что проблему можно решить с помощью магического ритуала. Однако для него нужны золотые украшения и деньги. Как